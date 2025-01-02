В Абхазии возобновили отключения света

Четырехчасовые ограничения на подачу потребителям электричества, временно отмененные в связи с Новым годом, вновь возобновились в Абхазии, сообщили ТАСС в "Черноморэнерго".

31 декабря и 1 января свет в Абхазии подавали без ограничения.

"Со 2 января вновь начал действовать график четырехчасовых отключений света - по два часа днем и два часа в ночное время", - сообщили в компании.

Ранее "Черноморэнерго" сообщило о четырехчасовых ограничениях с 23 декабря после начала социального (безвозмездного) перетока электроэнергии из Российской Федерации. До этого с 11 декабря свет в дневное время подавали на 2,5 часа, а ночью без ограничений с 21:00 до 07:00 мск.

Абхазия попросила РФ бесплатно решить проблему с электричеством

В последние годы из-за возросшего потребления электроэнергии, в том числе из-за незаконного майнинга криптовалюты, в осенне-зимний период в республике стал возникать энергодефицит. С 1 ноября по 23 декабря для того, чтобы частично покрыть дефицит, Абхазия закупала электроэнергию в России. В декабре парламент принял в первом чтении законопроекты о полном запрете деятельности по майнингу криптовалюты и введении уголовной ответственности за такую деятельность.