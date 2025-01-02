В офисе Зеленского объяснили невозможность диалога с Россией

Украинские власти отвергают переговоры с Россией по урегулированию конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Москва должна «заплатить высокую цену за эту войну», передает издание «РБК-Украина».

Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну, — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Киев считает получение гарантий безопасности с участием США «безальтернативным исходом» конфликта. Подоляк напомнил, что Украина хочет реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.