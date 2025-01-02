В Германии заявили о необходимости разговоров Путина и Шольца по Украине

Необходимы дальнейшие телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом в беседе с агентством DPA заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен.

"Необходимо вновь и вновь вести эти разговоры, в том числе чтобы выяснить, что может быть сделано (для урегулирования конфликта на Украине. – прим. ред.)", - подчеркнула она (цитата по РИА Новости).

При этом, как отметила Эскен, встреча президента РФ и главы немецкого кабмина не является целесообразной.

Шольц рассказал, о чем дал «четко понять» Путину

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время российские власти не ведут подготовку переговоров Путина и Шольца.

О готовности еще раз провести телефонный разговор с Путиным Шольц заявил 27 декабря. По его словам, он бы хотел переговорить с президентом РФ, уточнив при этом, что он не хочет "быть наивным или питать иллюзии".