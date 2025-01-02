Европейцы испытывают растущее чувство неопределенности, поскольку сталкиваются с дорожающими товарами первой необходимости и жилищным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение жителей европейских городов.

Агент по недвижимости Деспина, живущая в греческом городе Ретимнон, рассказала, что в ЕС постоянно растут цены на жилье, особенно в туристических районах. При этом доходы местного населения остаются на низком уровне.

Марианна, владелица цветочного магазина из Ираклиона пожаловалась на цены на электричество. Они вновь выросли за последние несколько недель — перед зимними холодами. Цены на потребительские товары также выросли, что делает текущий кризис более болезненным для среднестатистической семьи ЕС.

«Цена некоторых товаров выросла на 30% или даже 40%, и самый большой рост — это стоимость лекарств», — сказала Марианна.

Димитрис, 31-летний юрист из Ретимно отметил, что счета за электроэнергию сильно повлияли на ежемесячный бюджет. Ему с невестой приходится урезать личные расходы, чтобы заплатить по коммунальным счетам. Он заметил, что греки стали реже ходить в рестораны с друзьями.

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Димитрис и Марианна считают жилищный кризис главной проблемой на данный момент.

Данные Евростата свидетельствуют, что в 2015-2023 годы цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 48%.

Причиной стали высокие ипотечные ставки, затраты строителей, ограниченное предложение нового жилья и покупки недвижимости в качестве инвестиций.

Цены на недвижимость являются не единственным фактором, влияющим на резкий рост стоимости жизни. После введения антироссийских санкций в ЕС подорожали энергоносители. Теперь европейские государства ищут новые пути развития экономики.