Подозреваемый в совершении новогоднего теракта в Новом Орлеане Шамсуд Дин Джаббар снял несколько видеороликов, в которых рассказывал о своих планах. В частности, он замышлял убийство своей семьи и видел сны, которые убедили его присоединиться к ИГИЛ*. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Источники рассказали, что 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар сделал «леденящие душу записи», когда ехал в Луизиану из своего дома в Техасе.

Он упомянул в видеозаписях свой развод с женой, и рассказал, что сначала планировал собрать членов своей семьи на «праздник» и убить их. Затем он изменил планы, и присоединился к ИГИЛ*. При этом Джаббар сослался на «несколько своих снов», которые убедили его примкнуть к террористической группировке.

Источники заявили, что видеоролики, по всей видимости, были записаны ночью, когда подозреваемый вел машину.

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Накануне Шамсуд-Дин Джаббар въехал на пикапе в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, убив по меньшей мере 15 человек и ранив еще десятки. Подозреваемый — гражданин США и ветеран армии, служивший в Афганистане.

Джаббар прослужил в американской армии более десяти лет. Он был специалистом по кадрам и информационным технологиям в 2007 — 2015 годы. Был направлен в Афганистан с февраля 2009 по январь 2010 года. После ухода с действительной службы в январе 2015 года служил в армейском резерве до июля 2020 года. Оставил службу в звании старшего сержанта.

Джаббар был убит во время перестрелки с полицией. По данным СМИ, в пикапе, которым он управлял, нашли самодельные взрывные устройства и флаг ИГИЛ*.

Сейчас правоохранительные органы просматривают видеозаписи, сделанные Джаббаром, и пытаются понять, почему из ветерана вооруженных сил он превратился в террориста.

*Запрещенная в России террористическая организация.