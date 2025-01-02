В Раде рассказали о потерях Украины из-за остановки транзита российского газа

Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов (около 90,9 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру») в год», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся. Он отметил, что тариф на транспортировку газа будет повышен в четыре раза.

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Дмитрук также назвал решение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа из РФ антигосударственным. Он предположил, что одним из вариантов развития событий может стать продажа газотранспортной системы республики в 2025 году.