ISW: К переговорам «имени Трампа» Россия будет претендовать уже на 6 областей

Российская армия за 2024 год освободила 4168 кв. км (в 2023 году эта площадь составила 2233 кв. км), подсчитал американский Институт изучения войны (ISW). Активизация российских наступательных операций в 2024 году пришлась на осень. За это время российские войска отвоевали больше половины (56,5%) всей территории 2024 года.

Если в сентябре-октябре Российская армия отвоевала 1054 кв. км, то только в ноябре – 1202 кв. км. Это больше, чем площадь всего Нью-Йорка, одного из крупнейших мегаполисов в мире, пишет The Guardian. Месячный показатель оказался худшим для ВСУ с сентября 2022 года (тогда российские войска провели перегруппировку в Харьковской области, перейдя за реку Оскол).

The Guardian пишет, что значительный успех российской армии был связан со сменой тактики. Помимо продвижения в высокоурбанизированных территориях (только в ходе Покровской операции были освобождены Новогродовка, Украинск, Горняк и Селидово) также российская армия получила контроль над обширными сельскими территориями.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Однако это позволило лишить противника контроля над крупными железнодорожными и автомобильными магистралями (как, например, дорога из Павловки в Марьинку, по которой осуществлялось снабжение Угледара).

Анализ The Guardian показывает, что в течение года Россия постепенно наращивала свои позиции, особенно на Донбассе, Сейчас в руках украинских оккупантов остается 37,4% площади территории ДНР (62,4% площади освобождены). Также освобождено 69,3% территории Херсонской области, 71,9% Запорожской площади и 98,6% ЛНР.

Кроме того ВС РФ освободили часть территории Николаевской области (Кинбурнский полуостров) и Харьковской области (часть Купянского и Изюмского районов).

Марина Мирон, научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, говорит: целью наступления в России было максимально растянуть ВСУ, проводя успешные операции по всей восточной Украине. Она отмечает в интервью The Guardian, что так или иначе, но СВО может завершиться в 2025 году, поскольку у ВСУ больше нет возможностей удерживать фронт.

В декабре 2024 года успехи России несколько замедлились, пишут OSINT-аналитики ISW со ссылкой на данные геолокации. Если в ноябре было освобождено 1202 кв. км, то в декабре – 593 кв.км.

Американцы связывают это с двумя факторами: первый – это ухудшение погодных условий, а второе – российское наступление дошло до сильно укрепленных городов, таких как Покровск.

Переломным для ВСУ стало падение Авдеевки в феврале, которое дало импульс для самого мощного российского наступления с начала СВО. Освобождение Селидово и Угледара позволило ускорить продвижение в районе Покровска, Курахово, а затем и Великой Новоселки. Российские войска уже взяли Курахово и пытаются окружить Великую Новоселку с севера и юга.

Российские войска в значительной степени полагались на механизированные атаки взводов, рот и батальонов для продвижения на данных направлениях. В частности, в настоящее время российские войска пытаются окружить Покровск с юга и северо-востока.

Возможно, российское командование, как считают в ISW, переключают своё внимание с окружения Покровска на продвижение на запад, в сторону границы ДНР и Днепропетровской области.

Особенно важным это будет в критический момент, когда новая администрация Дональда Трампа будет принимать окончательное решение о дальнейшей поддержке ВСУ в 2025 году.

ISW пишет, что в 2025 году российское военное командование сохранит приоритетной целью освобождение оставшейся части ДНР.

В частности, будет возобновлено наступление на Торецк и Часов Яр, где уже наступил перелом. А вот прошлогодняя цель – создание буферной зоны на севере Харьковской области (она была призвана защитить Белгородскую область от украинских террористических обстрелов) – уже не является такой же приоритетной, считают в ISW.

Российская армия значительно преуспела в городских боях. В частности, освобождение Авдеевки в конце 2023 – начале 2024 года потребовало 4 месяца. А вот окружение и освобождение Селидово и Курахово потребовали всего по 2 месяца. При этом значительно сократились российские потери в личном составе и бронетехнике, что связано с улучшением тактических возможностей.

По оценкам ISW, в настоящее время российским войскам необходимо освободить примерно 8559 кв. км, включая несколько «фортець» и крупные города вдоль украинского оборонительного пояса, чтобы полностью выбить оккупантов с Донбасса. И скорость продвижения, по прогнозу ISW, не будет снижаться: у ВСУ огромные проблемы с личным составом и особенно с боевым духом, что и не позволяет ни толком держать оборону, ни уж тем более контратаковать.

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине, – в теме «Свободной Прессы».