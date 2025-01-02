В партии Шольца обвинили Маска в пересечении «границ допустимого»

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в адрес немецких политиков могут серьезно обострить отношения США и Германии. Об этом он высказался в беседе с Der Spiegel.

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Мютцених подчеркнул, что Маск пересек «границы допустимого между дружественными государствами». Кроме того, его критика в адрес представителей немецких властей «направлена против всех граждан» страны.

Ранее Илон Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. По его словам, единственной надеждой для страны остается правая партия «Альтернатива для Германии».