Экс-министр обороны Израиля покинул парламент

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант, на чей арест Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, подал заявление об отставке из парламента страны — кнессета. Об этом написала газета The Times of Israel.

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В публикации отмечается, что Галант объяснил свое решением несогласием с политикой Исраэля Каца — своего преемника на посту главы Минобороны. Кроме того, Галант не согласен с действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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По мнению экс-министр обороны Израиля, Кац и Нетаньяху «работают над освобождением ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛ».

5 ноября Нетаньяху уволил Галанта. Его место занял глава МИД Исраэль Кац.