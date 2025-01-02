Член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative (TAC) назвал Украину жертвой пустых обещаний Запада. Он подчеркнул, что теперь страна страдает от этого.

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«Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать», — заявил британец.

На Западе раскрыли решающие судьбу Украины страны

Скидельски отметил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «надул» Украину, и с тех пор она «истекает кровью». По его словам, республике нужен мир, который желает обеспечить избранный президент США Дональд Трамп, однако переговоры находятся под угрозой срыва из-за сторонников войны, так называемых ястребов.

Член Палаты лордов заключил, что страна нужна Западу только как прокси-оружие в противостоянии с Россией.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года для жителей стран Запада, обвинив их элиты во лжи.