Сенатор Ли назвал «предзнаменованием» удар молнии по Капитолию

Американский сенатор Майк Ли прокомментировал удар молнии по зданию Капитолия США на своей странице в соцсети X.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года в США разбушевалась непогода. Молнии били в монумент Вашингтону, Капитолий, в шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?», — поинтересовался политик.

Пользователи предположили, что небесные знамения — к добру, их нужно воспринимать как хороший знак в преддверии возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.

Вместе с тем, многие комментаторы отметили, что не следует трактовать природные явления как символы грядущих негативных или положительных событий. Они добавили, что молнии часто бьют именно в самые высокие здания и сооружения.