Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15

Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей, праздновавших Новый год в Новом Орлеане в США, возросло до 15. Об этом пишет «Синьхуа».

© Кадр из видео/Телеграм-канал «Baza»

По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара, он был ветераном американской армии.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство.

Отмечается, что в новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии. Представитель полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что наезд был совершен намеренно, и подозреваемый «пытался сбить как можно больше людей».