Красносельский: Молдавия пытается переложить на Приднестровье долг "Газпрому"

Власти Молдавии пытаются переложить свой долг "Газпрому" в размере $709 млн на Приднестровье. Таким образом президент непризнанной республики Вадим Красносельский прокомментировал письмо, которое направило молдавское предприятие АО "Молдовагаз" приднестровскому "Тираспольтрансгазу".

Глава Приднестровья обвинил Молдавию в перекладывании долга перед «Газпромом»
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"Примечательно, что это почти копия письма, адресованного АО "Молдовагаз" со стороны российского "Газпрома". Вот только адресатом там указан "Тираспольтрансгаз". Нет, чтобы работать с российской стороной, уточнять свои долговые исторические обязательства, говорить об арбитраже и прочих юридических тонкостях, они просто взяли, перепечатали письмо "Газпрома".

Поменяли название адресатов и направили его "Тираспольтрансгазу" в Приднестровье, говоря о том, что, якобы весь долг - это долг "Тираспольтрансгаза", - пояснил Красносельский на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса, которое транслировал телеканал "Первый Приднестровский".

"Это прямая ложь и провокация. Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаза" претензии не предъявлял. Никогда!" - добавил глава Приднестровья.

На прошлой неделе "Газпром" уведомил газораспределительную компанию "Молдовагаз" об ограничении поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Молдавская ГРЭС в Приднестровье, принадлежащая российской компании "Интер РАО", с первого дня 2025 года перешла с газа на уголь и прекратила поставки электроэнергии в Молдавию. Ранее станция обеспечивала до 80% потребностей молдавских потребителей электричества.

Власти Молдавии и Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения для управления кризисной ситуацией. В непризнанной республике запланировали с января 2025 года отключить централизованное отопление жилых домов и подачу горячей воды, а Молдавскую ГРЭС перевести на уголь и снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии, где она почти в три раза дороже, газом республика снабжается из других источников.