Глава Приднестровья обвинил Молдавию в перекладывании долга перед «Газпромом»

Власти Молдавии пытаются переложить свой долг "Газпрому" в размере $709 млн на Приднестровье. Таким образом президент непризнанной республики Вадим Красносельский прокомментировал письмо, которое направило молдавское предприятие АО "Молдовагаз" приднестровскому "Тираспольтрансгазу".

"Примечательно, что это почти копия письма, адресованного АО "Молдовагаз" со стороны российского "Газпрома". Вот только адресатом там указан "Тираспольтрансгаз". Нет, чтобы работать с российской стороной, уточнять свои долговые исторические обязательства, говорить об арбитраже и прочих юридических тонкостях, они просто взяли, перепечатали письмо "Газпрома".

Поменяли название адресатов и направили его "Тираспольтрансгазу" в Приднестровье, говоря о том, что, якобы весь долг - это долг "Тираспольтрансгаза", - пояснил Красносельский на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса, которое транслировал телеканал "Первый Приднестровский".

"Это прямая ложь и провокация. Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаза" претензии не предъявлял. Никогда!" - добавил глава Приднестровья.

На прошлой неделе "Газпром" уведомил газораспределительную компанию "Молдовагаз" об ограничении поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Молдавская ГРЭС в Приднестровье, принадлежащая российской компании "Интер РАО", с первого дня 2025 года перешла с газа на уголь и прекратила поставки электроэнергии в Молдавию. Ранее станция обеспечивала до 80% потребностей молдавских потребителей электричества.

Власти Молдавии и Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения для управления кризисной ситуацией. В непризнанной республике запланировали с января 2025 года отключить централизованное отопление жилых домов и подачу горячей воды, а Молдавскую ГРЭС перевести на уголь и снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии, где она почти в три раза дороже, газом республика снабжается из других источников.