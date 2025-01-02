Байден пожелал счастливого нового года Америке на фоне теракта в Новом Орлеане
Пока еще действующий президент США Джо Байден поздравил жителей страны с Новым годом на фоне трагедии в Новом Орлеане, жертвами которой стали более десятка человек. Пост с поздравлением он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
"Счастливого нового года, Америка!" - говорится в сообщении.
Байден сообщил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане служил в армии США
Напомним, инцидент случился 1 января во французском квартале Нового Орлеана на Бурбон-стрит: мужчина на грузовике въехал в толпу, которая встречала Новый год, а потом открыл стрельбу.
По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, еще несколько десятков получили ранения.
Нападавший был убит в перестрелке с полицией. ФБР сообщило, что им стал 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, на его авто была обнаружена символика ИГ (группировка признана террористической и запрещена в РФ). По словам Байдена, перед преступлением мужчина опубликовал в соцсетях видео с угрозами.