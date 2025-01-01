Подозреваемый в организации теракта в Новом Орлеане был ветераном армии, заявил представитель ФБР.

«Мы работаем над этим процессом, выясняя всю эту информацию», — цитирует его NBC.

Отмечается, что подозреваемого могли уволить с почестями.

В ФБР также заявили, что за терактом в Новом Орлеане стоит гражданин США.

У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ*

Он на автомобиле врезался в толпу, праздновавшую Новый год. Инцидент произошёл на Бурбон-стрит — улице, известной увеселительными заведениями. По информации Fox News, водитель после наезда на пешеходов вышел из машины и начал стрелять.