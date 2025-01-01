У башни Трампа в США взорвался электромобиль Tesla Cybertruck

У одной из знаменитых Башен Трампа в Лас-Вегасе прохожие услышали взрыв, а затем увидели загоревшийся рядом с небоскребом автомобиль Tesla Cybertruck. Об этом в среду, 1 января, сообщили западные СМИ.

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Очевидцы сообщают, что сразу после этого в небо поднялся густой клуб дыма. Полицейские оперативно перекрыли дороги возле башни, местным жителям рекомендовали не посещать район происшествия. На место возгорания были направлены экстренные службы, причина произошедшего и данные о пострадавших уточняются, сообщает Mirror.

— Я только что услышал бум. Было много дыма. Это было похоже на бум, бум, бум. Это было похоже на то, как катится мусорный контейнер, а затем я увидел, как он загорелся (автомобиль — прим. «ВМ»), — рассказал один из очевидцев.

Ранее в тот же день произошел теракт в Новом Орлеане: неизвестный за рулем грузовика въехал в толпу людей, а затем начал стрелять. В результате погибли не менее десяти людей. Преступник был ликвидирован в ходе перестрелки с правоохранителями, его мотивы остаются неизвестными.

На произошедшее уже отреагировал президент США Джо Байден, а также избранный президент страны Дональд Трамп. Последний заявил, что всему виной — незаконная миграция.