У башни Трампа в США взорвался электромобиль Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck загорелся и взорвался возле гостиницы избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.

Cybertruck — электромобиль в стиле киберпанк, который выпускает компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, одному из наиболее активных соратников Трампа.

«Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck», — отметили журналисты.

На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, машина загорается около входа в отель, раздаются звуки взрывов, над зданием поднимается большое облако черного дыма.

На место происшествия прибыли пожарные и быстро погасили возгорание. Полиция начала расследование инцидента.