Байден отказался отвечать на вопросы об организаторе теракта в Новом Орлеане

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о личности организатора теракта в Новом Орлеане и раскрывать тему его гражданства, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я не собираюсь комментировать какие-либо детали... до тех пор, пока не поговорю со всеми представителями ведомств», — цитирует его ТАСС.

По данным источников The New York Times, подозреваемым в нападении на людей в Новом Орлеане является мужчина по имени Шамсуд-Дин Бахар Джаббар.

Мужчина на автомобиле врезался в толпу, праздновавшую Новый год. Инцидент произошёл на Бурбон-стрит — улице, известной увеселительными заведениями. По информации Fox News, водитель после наезда на пешеходов вышел из машины и начал стрелять.

Подозреваемый застрелен.