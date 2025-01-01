Байден отказался отвечать на вопросы об организаторе теракта в Новом Орлеане
Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о личности организатора теракта в Новом Орлеане и раскрывать тему его гражданства, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я не собираюсь комментировать какие-либо детали... до тех пор, пока не поговорю со всеми представителями ведомств», — цитирует его ТАСС.
По данным источников The New York Times, подозреваемым в нападении на людей в Новом Орлеане является мужчина по имени Шамсуд-Дин Бахар Джаббар.
Мужчина на автомобиле врезался в толпу, праздновавшую Новый год. Инцидент произошёл на Бурбон-стрит — улице, известной увеселительными заведениями. По информации Fox News, водитель после наезда на пешеходов вышел из машины и начал стрелять.
Подозреваемый застрелен.