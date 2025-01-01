Украинские власти эвакуировали 11 тысяч жителей Харьковской области

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в регионе украинскими властями эвакуированы около 11 тысяч жителей. Его со ссылкой на эфир телеканала «Рада» цитирует ТАСС.

Люди эвакуированы из Купянска и ближайших к нему населенных пунктов за последние несколько месяцев. При этом Синегубов уточнил, что темпы эвакуации в последнее время значительно уменьшились.

В первую очередь вывозят семей с детьми, добавил политик.

В начале декабря Синегубов сообщал, что проводится эвакуация жителей 344 населенных пунктов Харьковской области. По его словам, речь идет о прифронтовых и фронтовых селах и городах, от которых до линии боестолкновения фактически 1,5 километра.