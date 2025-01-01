ФБР начало расследование дела о теракте после нападения в Новом Орлеане

Американские следователи из ФБР, прокуратуры и Бюро огнестрельного оружия и взрывчатых веществ начали расследование дела о терроризме после нападения мужчины на пешеходов в Новом Орлеане, где погибли десять человек и десятки получили травмы.

С таким заявлением выступил генпрокурор США Меррик Гарланд, его слова приводит The New York Times.

В Новом Орлеане неизвестный на автомобиле врезался в толпу, праздновавшую Новый год. По меньшей мере десять человек погибли, десятки получили травмы. Инцидент произошёл на Бурбон-стрит — улице, известной увеселительными заведениями. По информации Fox News, водитель после наезда на пешеходов вышел из машины и начал стрелять.

Власти города назвали нападение терактом, сотрудники ФБР пока не подтвердили это. Подозреваемый застрелен. При перестрелке с ним пострадали двое полицейских.