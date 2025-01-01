Водитель грузовика, наехавшего на людей в Новом Орлеане, пересек границу США и Мексики два дня назад, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел во французском квартале Нового Орлеана, в канун Нового года.

По словам очевидцев, на мужчине был бронежилет высокого класса защиты, он был «вооружен штурмовой винтовкой», старался задавить как можно больше людей. После того, как не смог ехать дальше, открыл стрельбу, как по гражданским лицам, так и по стражам порядка.

Погибли 10 человек, ранения и травмы получили 35 человек. В частности, были ранены двое полицейских. Водитель погиб в перестрелке с 12-ю правоохранителями, отметили журналисты.

По данным газеты, полиция пока не представила подробных данных о мужчине, устроившем теракт, но уже известно, что два дня назад он проехал через Игл-Пасс на границе с Техасом.

Трамп прокомментировал ЧП в Новом Орлеане

На фоне этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что наезд машины на толпу в Новом Орлеане связан с незаконной миграцией преступников. Он добавил, что инцидент является «чистым актом зла».