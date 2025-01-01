Венгрию лишили одного миллиарда евро из фондов ЕС

В среду, 1 января, Венгрия официально потеряла миллиард евро из фондов ЕС, замороженных из-за нарушений верховенства закона, сообщили в Европейской комиссии.

Весной 2022 года Брюссель запустил механизм выдвижения условий в отношении Будапешта, что привело к приостановке некоторых платежей. Затем Еврокомиссия заявила о "серьезных опасениях" по поводу использования Венгрией европейского бюджета, связанных с условиями присуждения государственных контрактов, а также отсутствием контроля и прозрачности.

С тех пор Будапешт провел реформы, которые позволили высвободить часть денег, но 19 миллиардов остаются замороженными по различным процедурам. "В соответствии с Положением об условиях, (...) первый транш" приостановленных денег в размере 1,04 миллиарда евро истек в конце 2024 года", - сообщили AFP в Еврокомиссии. В июле Европейская комиссия в своем докладе написала, что "Венгрия не соответствует демократическим стандартам ЕС".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал "бороться", чтобы "защитить наши деньги".

"Они постоянно пытаются отобрать деньги у венгров различными способами и по разным причинам", - сказал Орбан в декабре, угрожая заблокировать бюджет ЕС.

Его новый политический соперник от оппозиции Петер Мадьяр в среду призвал провести досрочные парламентские выборы. В настоящее время выборы запланированы на весну 2026 года.

Между тем

В дополнение к замороженным средствам, с сентября 2018 года в Венгрии действует так называемая процедура по статье 7 устава ЕС. Предназначенная для введения санкций против государства-члена в случае обнаружения "серьезного нарушения" верховенства закона, теоретически это может дойти до приостановления права голоса этой страны в Совете ЕС.