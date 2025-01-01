Трамп прокомментировал ЧП в Новом Орлеане

Избранный президент США Дональд Трамп связал ЧП в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников.

«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, его администрация поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после трагедии.

В Новом Орлеане неизвестный на автомобиле врезался в толпу, праздновавшую Новый год. По меньшей мере десять человек погибли, десятки получили травмы. Инцидент произошёл на Бурбон-стрит — улице, известной увеселительными заведениями. По информации Fox News, водитель после наезда на пешеходов вышел из машины и начал стрелять.

Протаранившего толпу водителя в США застрелили

Власти города назвали нападение терактом, сотрудники ФБР пока не подтвердили это. Подозреваемый застрелен. При перестрелке с ним пострадали двое полицейских.