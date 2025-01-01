Эрдоган ответил женщине, обратившей внимание на его возраст
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с жительницами «социального города» на окраине Стамбула. В ходе мероприятия он шутил с ними, беззлобно отвечал на их высказывания, пишет РИА Новости.
В «социальном городе», который находится под контролем Министерства семьи и социальных служб, проживают дети-сироты и пожилые люди, утратившие жилье. В нем предусмотрены кафе, мечеть, ряд других объектов инфраструктуры.
По данным агентства, видеоролики со встречи широко распространились в турецком сегменте интернета, вызвали бурное обсуждение на форумах и в каналах.
В особенности пользователей заинтересовала беседа главы государства с пожилой женщиной, которая в первые минуты не узнала Эрдогана, а затем заявила, что он постарел.
«О! Но он постарел», — заметила жительница «социального города».
Турецкий лидер, отметили журналисты, не рассердился на слова собеседницы и сразу же ответил ей: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем».