Молния ударила по Капитолию накануне Нового года

Молния ударила в шпиль на крыше Капитолия в столице США во время грозы в канун наступления Нового года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, электрический разряд также угодил в монумент Вашингтона, расположенный между Белым домом и Капитолием. Этот гранитный обелиск высотой 169 м установлен в честь первого американского президента Джорджа Вашингтона (1732-1799) и является самым высоким подобным сооружением в мире.

В столице США установилась аномально теплая погода. Столбик термометра поднимался до плюс 17 градусов Цельсия, хотя обычно температура в это время года находится на отметке около ноля.