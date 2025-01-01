В Приднестровье нашли альтернативу после остановки транзита газа через Украину

Молдавская ГРЭС в Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину 1 января перешла на уголь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый приднестровский».

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«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за отсутствия газа и завершения контракта с Молдавией электростанция остановила поставки электричества в соседнюю страну.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Прекращение транзита газа связано с отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

Ранее Европе предрекли дефицит газа из-за остановки транзита через Украину. Крупнейший энергооператор Словакии также отметил, что остановка украинского транзита приведет к росту цен на оптовых рынках.