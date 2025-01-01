В Приднестровье нашли альтернативу после остановки транзита газа через Украину

Молдавская ГРЭС в Приднестровье, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 1 января 2025 года перешла с газа на уголь и прекратила поставки электроэнергии в Молдавию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В связи с тем, что Молдавия прекратила поставки газа, контракт с Кишиневом завершился и станция прекратила поставлять недорогое электричество в соседнюю страну, разъяснили журналисты. Они добавили, что оно обходилось в три раза дешевле, чем поставляемое из Румынии.

По данным агентства, запасов угля на объекте хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией.

Переход прошел штатно. Сейчас днестровская станция вырабатывает 105 мегаватт электроэнергии, Дубоссарская ГЭС — восемь.

Напомним, что ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.