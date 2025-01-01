Европе необходимо наладить взаимодействие с Россией в нынешнем году, чтобы успешно преодолеть украинский кризис. Политики, постоянно пугающие европейских обывателей войной с Россией, должны замолчать. Об этом пишет обозреватель Berliner Zeitung Томас Фасбендер.

Фасбендер считает, что решающим фактором в 2025 году станет умение европейских политиков и переговорщиков взаимодействовать с Россией.

«Европа должна включить новую передачу: от поддержки воюющей стороны к совместному управлению мирным процессом, — пишет аналитик.

По его мнению, конструктивное влияние могут оказать представители немецкого бизнеса и общества, многие из которых традиционно близки к России.

Фасбендер прогнозирует, что 2025-й станет годом испытаний политических элит на прочность. Подготовка к «прочному миру» будет сложной и потребует от европейских политиков контактов не только с Вашингтоном, но и с Москвой. Переговорщики должны будут общаться с обеими сторонами конфликта и формировать миротворческие идеи.

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Фасбендер считает, что в случае неудачи с урегулированием кризиса на Украине, Европу ждут «очень страшные времена». Война с Россией станет геополитическим финалом для Европы, поэтому даже разговоры о якобы неизбежности этого чересчур опасны.