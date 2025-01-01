Баку призвал Тегеран прекратить разжигание антиазербайджанских настроений

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах Ирана в Баку Джафара Агаи Мариана, которому было выражено недовольство Баку разжиганием антиазербайджанских настроений в исламской республике. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"На встрече иранской стороне был выражен решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и его президента, прозвучавшими 29 декабря на мероприятии в Ардебиле с участием представителя верховного лидера Ирана в этой провинции Хасана Амели, которое транслировалось по радио- и телеканалам иранской новостной сети", - говорится в сообщении.

До сведения иранского дипломата также было доведено недовольство Баку "серьезным разжиганием в последнее время среди населения в Иране откровенно антиазербайджанских настроений".

В МИД отметили, что антиазербайджанская пропаганда "не соответствует духу двусторонних отношений" и что "подобные действия направлены на разжигание ненависти и вражды".