Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по делу о госизмене, призвал наказать Владимира Зеленского за вредительство после решения прекратить транзит российского газа через украинскую территорию.

«Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», — в советском Уголовном кодексе описывалось статьёй «Вредительство»», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, отказ от транзита российского газа привёл к росту тарифов на 400%.

«Газпром» в 08:00 мск 1 января остановил подачу газа Европе через Украину.

Фицо выступил с резким заявлением об остановке транзита газа

Минэнерго Украины заявило, что инфраструктура газотранспортной системы страны подготовлена к остановке транзита российского газа.