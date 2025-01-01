В Раде призвали наказать Зеленского за вредительство из-за отказа от газа России
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по делу о госизмене, призвал наказать Владимира Зеленского за вредительство после решения прекратить транзит российского газа через украинскую территорию.
«Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», — в советском Уголовном кодексе описывалось статьёй «Вредительство»», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Дубинского, отказ от транзита российского газа привёл к росту тарифов на 400%.
«Газпром» в 08:00 мск 1 января остановил подачу газа Европе через Украину.
Фицо выступил с резким заявлением об остановке транзита газа
Минэнерго Украины заявило, что инфраструктура газотранспортной системы страны подготовлена к остановке транзита российского газа.