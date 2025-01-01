Избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск станцевали в новогоднюю ночь, встречая 2025 год в резиденции республиканца Мар-а-Лаго.

Видео с ними распространяется в соцсетях. У Маска на шее сидит его сын, рядом с ними стоит Трамп.

Журналисты ранее обратили внимание на то, что Илон Маск после президентских выборов в США проживает в арендованном у Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным американских газет, стоимость проживания в коттедже составляет $2 тыс. за ночь.