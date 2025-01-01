Перебои с электричеством начались в столице Молдавии

В Кишиневе начались перебои с электричеством. В молдавской столице начались перебои с электричеством. Квартиры превратились в морозильные камеры, и люди пытаются согреться всеми возможными способами. Об этом в среду, 1 января, сообщает Mash.

По словам местных жителей, газ отключили в семь утра. В Приднестровье отключили центральное отопление и горячую воду, в поселках и селах также пропали свет, отопление и горячая вода.

В основном пострадали люди, живущие в домах и квартирах с собственным отоплением. По словам жителей Кишинева, в городе также перестали ходить троллейбусы. Нехватка электроэнергии в городе также усугубила ситуацию, передает Telegram-канал.

«Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину с восьми утра по московскому времени в связи с прекращением транзитного соглашения. В сообщении говорится, что холдинг лишился технической и юридической возможности поставлять газ через Украину.

Фицо выступил с резким заявлением об остановке транзита газа

В Еврокомиссии заявили, что европейские государства готовы к остановке поставок газа из РФ через Украину с 1 января, несмотря на опасения ряда стран.

Украина получила от Соединенных Штатов первую партию сжиженного природного газа объемом почти 100 миллионов кубических метров. Об этом 27 декабря сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. Уточняется, что Америка направила эту посылку для обеспечения энергетической безопасности Украины за несколько дней до прекращения транзита российского газа через ее территорию.