В США прошлись по Секретной службе из-за покушения на Трампа

Секретная служба, отвечающая за защиту высших должностных лиц в Соединенных Штатах Америки, уже давно переживает кризис, связанный с нехваткой квалифицированных кадров, передает The Washington Post. Издание связывает эту проблему с провалами сотрудников службы охраны в обеспечении безопасности избранного президента Дональда Трампа.

Согласно информации газеты, в 2014 году Белый дом и конгресс начали независимые расследования, вызванные неудачами Секретной службы, которые произошли в период президентства Барака Обамы. Результатом этих расследований стало 19 рекомендаций по устранению выявленных проблем, однако за 10 лет ситуация не улучшилась, а некоторые сложности даже усугубились, что ослабило агентство.

Среди затруднений отмечается неспособность привлечь достаточное количество агентов для подготовки новых сотрудников. В то же время количество задач, стоящих перед службой, возросло, что привело к значительной нагрузке на сотрудников, их выгоранию и снижению морального духа. В случае с попыткой покушения на Трампа в июле 2024 года нехватка опытных агентов также сыграла негативную роль.

Охрана мероприятия была доверена сотруднику, у которого не хватало подготовки — он проработал в службе четыре года, из которых только один год был в охранной группе. Бывшие служащие агентства сообщили, что раньше на подобные события назначались агенты минимум с пятью годами подготовки и двумя годами службы в охране.

Ранее политолог и американист Малек Дудаков рассказал, что Трамп вряд ли инсценировал третье покушение на себя. Эксперт подчеркнул, что ни второе покушение, ни третье никак не сказались на рейтингах экс-главы Белого дома.