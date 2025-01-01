Здание Нацбанка Украины повреждено после взрывов в Киеве

Здание Национального банка Украины (НБУ) повреждено после взрывов в Киеве. Информация об этом появилась на странице ведомства в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — сообщили в НБУ.

Отмечается, что пожар удалось локализовать. Повреждения получили крыша и окна в помещениях на верхних этажах здания. Финансовый регулятор работает в обычном режиме.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве произошло несколько взрывов, в городе работает система противовоздушной обороны.

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По данным издания «РБК-Украина», в Киеве были слышны несколько взрывов.

Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога. В красной зоне также находятся Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Также накануне в Одессе произошли взрывы.