Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта. Об этом пишет обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис.

По его словам, Трамп с самого начала своей кампании дал понять, что завершит конфликт на Украине "за один день", и он стал еще более настойчивым в стремлении к урегулированию путем переговоров после победы на выборах.

Дэвис подчеркнул, что Трампу придется пойти на сделку, "в результате которой будет отдано еще больше украинских территорий", чтобы закончить конфликт на дипломатических условиях, на которые согласилась бы Россия.

Кроме того, избранный президент США должен публично заявить, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

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До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Одессу, Харьков и еще несколько городов в случае отказа от мирных переговоров с Россией.