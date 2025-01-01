Молния ударила в Капитолий в Вашингтоне и знаменитую многоэтажку "Эмпайр-стейт-билдинг" в Нью-Йорке в канун Нового года. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что на фотографиях, распространенных в социальных сетях, можно заметить, как молния ударяет в Монумент Вашингтона (памятник Джорджу Вашингтону - прим. ред.) и купол Капитолия.

Также опубликованы кадры удара молнии по "Эмпайр-стейт-билдинг".

Пользователи соцсетей увидели в этом явлении "хорошее предзнаменование" перед возвращением к власти избранного президента США Дональда Трампа.

В сентябре прошлого года молния ударила в Триумфальную арку императора Константина, расположенную рядом с римским Колизеем. Арка была возведена в начале IV века нашей эры. В результате удара молнии от памятника откололись несколько каменных элементов.