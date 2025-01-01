Глава киевского режима Владимир Зеленский во время новогоднего обращения стоял перед монументом «Родина-мать», который был подсвечен цветами американского и других западных флагов.

Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу выбрал для выступления символичное место – монумент «Родина-мать» в Киеве, который был освещен в цвета американского флага, передает РИА «Новости». В ходе речи украинский лидер подчеркнул важность поддержки США для Украины и выразил надежду на ее продолжение в будущем.

Кроме того, монумент был подсвечен флагами других западных стран.

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Ранее пользователи Сети обратили внимание, что украинский президент Владимир Зеленский во время видеообращения выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан».