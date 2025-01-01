В новогоднем обращении Макрона увидели намек на референдум во Франции

Французским избирателям будет предложено «решить некоторые важные вопросы» для страны в 2025 году. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телевизионном новогоднем обращении. Не исключено, что он предложит «провести один или несколько референдумов, чтобы выйти из нынешнего политического тупика», пишет AFP.

Макрон не сказал прямо о референдумах, но заявил, что попросит народ «принять решение» по ряду вопросов.

«Надежда, процветание и мир грядущей четверти века зависят от нашего сегодняшнего выбора, и именно поэтому в 2025 году… я попрошу вас принять решение по некоторым важным вопросам», — заявил президент.

Он указал на глобальные конфликты и нестабильность, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке. Исходя из этого европейцы, по его словам, «должны оставить наивность», особенно в торговле и сельском хозяйстве.

Это сообщение последовало за подписанием Брюсселем торгового соглашения с латиноамериканским торговым блоком «Меркосур», против чего Париж долгое время выступал.

Также президент признал, что роспуск французского парламента «пока принес больше разногласий в Национальное собрание, чем решений».

Макрон призвал вспомнить и хорошие события 2024 года, такие как Олимпийские игры в Париже и открытие собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.

Уровень доверия к Макрону упал до минимума

По словам президента, французы были «едиными, решительными и солидарными» на протяжении минувшего года.

«Вместе мы доказали, что невозможное — это не по-французски», — добавил он.

По его словам, в предстоящем году Франция должна стать «более сильной и независимой перед лицом мирового беспорядка».

AFP отмечает, что политический кризис во Франции продолжается. Минувшим летом прошли внеочередные выборы, в результате которых «парламент оказался почти безнадежно разделен». В начале декабря в отставку ушел премьер-министр Мишель Барнье, а его преемник Франсуа Байру «сидит в седле столь же ненадежно», поддерживаемый лишь коалицией меньшинства центристов и консерваторов.

На фоне этого продолжает падать доверие к Макрону у французов. Он больше не имеет лояльного большинства в парламенте, его роль в управлении страной уменьшается. При этом Макрон сохраняет полномочия во внешней политике и в управлении вооруженными силами, а также обладает правом проводить референдумы.

Оппозиционный политик Марин Ле Пен считает, что Макрон не сможет сохранить власть до 2027 года, как он обещал. В своем новогоднем послании она сообщила французской общественности, что ждет «решающего 2025 года».