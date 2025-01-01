В Абхазии высказались об отношениях с Россией

Страну считают другом и союзником, заявил и.о. президента республики Бадра Гунба в новогоднем обращении к гражданам.

Он добавил, что Абхазия, будучи «неокрепшей страной», сложнее переносит трудности, с которыми сталкиваются все государства.

«Слабая экономика и недостаточно прочная политическая система, не сформированная политическая культура, как часть базисной основы, приводят к перманентным кризисным ситуациям», — сказал Гунба.

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При этом «за последние годы государство смогло в разы увеличить собственный бюджет без введения дополнительных налогов для бизнеса или увеличения существующих ставок», отметил и.о. президента. Он также выразил надежду на урегулирование политической ситуации в Абхазии.