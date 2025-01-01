В Приднестровье выключили централизованное отопление

Приднестровские энергетики отключили систему централизованного отопления в населенных пунктах из-за прекращения подачи газа из России.

"С 7:00 (08:00 мск) часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности, кроме лечебных учреждений", - информирует обслуживающая крупные города компания "Тирастеплоэнерго".

Ранее об этих планах были проинформированы местные жители, которым теперь придется отапливать жилье электроприборами.

На прошлой неделе "Газпром" уведомил газораспределительную компанию "Молдовагаз" о прекращении поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому проблемы с этим видом топлива будут только у Приднестровья. Вместе с тем на российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая была основным источником электроэнергии для Молдавии. По данным правительства Приднестровья, станция будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра. Молдавии же придется закупать электроэнергию в Румынии, однако пропускные способности электросетей в этом направлении ограничены, поэтому стране угрожают аварийные отключения.

Стоимость газа на бирже в Европе достигла максимума

После уведомления со стороны "Газпрома" премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что не признает долг "Молдовагаза", который российская сторона оценивает на уровне $709 млн.