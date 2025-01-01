В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер, передает РИА Новости.

Он отметил, что город является технически подходящей и точной локацией для возможных переговоров, одной из ключевых тем которых станет отмена антироссийских санкиций.

Обращение Путина в новогоднюю ночь в Москве

«Ожидается, что международные санкции в сфере энергетики и финансов не будут сняты, однако санкции по некоторым вопросам, таким как прямые авиарейсы в Россию, могут быть сняты», — предположил политолог. Он добавил, что Турия заслуживает принять встречу двух лидеров.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта. Избранный американский лидер вновь отметил, что если бы он был главой государства вместо действующего президента Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с российским лидером.