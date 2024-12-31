Девять британских военнослужащих из подразделений сил специального назначения могут предстать перед судом за совершенные в Сирии и Афганистане военные преступления, пишет газета The Times со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства. Несмотря на попытки сохранить инциденты в тайне, британская военная прокуратура проводит расследование по двум делам. В одном фигурирует один военнослужащий королевских ВС, в другом — восемь.

По данным британской прессы, пять спецназовцев авиадесантной службы более двух лет назад, предположительно, ликвидировали не вооруженного мужчину, подозреваемого в терроризме. Как заявил изданию представитель Минобороны, личный состав Королевской армии во всем мире уважают за высокие стандарты. По его словам, в отношении любого, кто их не соблюдает, будут предприняты действия, включая увольнения со службы. Однако от комментариев в отношении текущего расследования чиновник отказался.

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Официально военнослужащие британских ВС на земле в Сирии не присутствовали. В действительности на территории республики они собирали разведданные и работали над освобождением несовершеннолетних поданных Королевства из плена террористов. По их позициям ВВС Великобритании также наносили авиаудары.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда им. Максима Кривоноса выследили передвижение ДРГ противника у Воздвиженки под Покровском. В подразделение входят бывшие солдаты ВСУ, перешедшие на сторону России. Они уничтожили наемников 1-го отдельного отряда Иностранного легиона. Минобороны эту информацию не комментировало.