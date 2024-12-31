В Польше назвали главный приоритет председательства страны в ЕС

Главным приоритетом польского председательства в Евросоюзе будет усиление сотрудничества с Вашингтоном, рассказал президент Польши Анджей Дуда в новогоднем обращении. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине 2025 года.

«Мы в Польше досконально знаем, что нет безопасной Европы без участия Соединенных Штатов. Как военного, так и экономического», — отметил Дуда.

В связи с этим, уточнил политик, первым приоритетом начинающегося 1 января председательства Польши в ЕС является усиление сотрудничества между Брюсселем и Вашингтоном.

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Президент напомнил, что всегда старался усилить «стратегические польско-американские отношения». Вместе с тем, заметил он, есть надежда на еще большее укрепление польско-американских отношений в ближайшие месяцы.