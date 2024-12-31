Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах

Отношения между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис охладели после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. Об этом пишет The Times of India со ссылкой на источники.

Сотрудники Белого дома описывают атмосферу в администрации в последние недели как «подавленную» и «гнетущую».

По данным портала, напряженность в отношениях между политиками, а также их семьями, усилилась в период избирательной кампании.

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Источник уточнил, что первая леди США Джилл Байден сохраняет недовольство Харрис еще с 2020 года, когда вице-президент во время демократических дебатов обвинила Байдена в оппозиции федеральным программам по десегрегации в системе образования.

Вместе с тем, отметили журналисты, Белый дом на официальном уровне отрицает наличие конфликта, заявляет, что слухи о напряженности между Байденом и Харрис не соответствуют действительности.