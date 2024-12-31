NYP: обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни

Трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке могут избежать смертной казни, так как апелляционный суд отменил распоряжение главы Пентагона Ллойда Остина об отмене досудебной сделки. Об этом пишет New York Post.

Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни
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По данным газеты, прокуроры предложили террористам сделку с тем, чтобы положить конец многолетним судебным разбирательства и завершить процесс.

Глава Минобороны своей властью попытался расторгнуть соглашение, но ему не удалось это сделать: суд оставил договоренности в силе.

Появилось новое видео терактов 11 сентября 2001 года в США

Таким образом, подчеркнули журналисты, обвиняемые на предстоящем слушании все еще могут признать вину в обмен на замену смертного приговора на пожизненное заключение.

Вместе с тем, у Остина остается шанс оспорить это судебное решение.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в США четыре пассажирских самолета были захвачены 19 членами террористической организации «Аль-Каида»* (организация запрещена в России).

Два борта были направлены к башням Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание министерства обороны США. Четвертый самолет также следовал в сторону столицы, однако разбился в Пенсильвании.

*Организация запрещена в России.