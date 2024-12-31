Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни

Трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке могут избежать смертной казни, так как апелляционный суд отменил распоряжение главы Пентагона Ллойда Остина об отмене досудебной сделки. Об этом пишет New York Post.

По данным газеты, прокуроры предложили террористам сделку с тем, чтобы положить конец многолетним судебным разбирательства и завершить процесс.

Глава Минобороны своей властью попытался расторгнуть соглашение, но ему не удалось это сделать: суд оставил договоренности в силе.

Появилось новое видео терактов 11 сентября 2001 года в США

Таким образом, подчеркнули журналисты, обвиняемые на предстоящем слушании все еще могут признать вину в обмен на замену смертного приговора на пожизненное заключение.

Вместе с тем, у Остина остается шанс оспорить это судебное решение.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в США четыре пассажирских самолета были захвачены 19 членами террористической организации «Аль-Каида»* (организация запрещена в России).

Два борта были направлены к башням Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание министерства обороны США. Четвертый самолет также следовал в сторону столицы, однако разбился в Пенсильвании.

*Организация запрещена в России.