Раскрыта угрожающая США опасность

США угрожает череда самых мощных штормов в истории, пишет Daily Mail со ссылкой на доклад группы экспертов.

По мнению аналитиков, Соединенным Штатам в XXI веке предстоит столкнуться с более сильными бурями, чем ураган «Хелен».

Эксперты предположили, что к эре «мегаураганов» привело сжигание ископаемого топлива в огромных количествах.

Сотни пропавших: последствия урагана "Хелен" в США

В докладе отмечается, что до конца столетия на восточное побережье США может обрушиться ураган «Даниэль». Внекатегорийный шторм будет сопровождаться ветром со скоростью 308 километров в час и более.

«Разрушения будут в масштабах, никогда не наблюдавшихся на северо-востоке, больше похожих на циклон в поймах рек Индии или Бангладеш, чем на ветровые явления в трех штатах», — пояснили исследователи.

По их словам, шторм может серьезно навредить Нью-Йорку: он сможет уничтожить мост Верраццано-Нэрроус, затопить Губернаторский остров, разрушить набережные и защитные сооружения в Нижнем Манхэттене и привести к гибели 42 тыс. человек.