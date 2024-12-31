В ФРГ полиция застрелила хулигана, угнавшего экскаватор

На юге ФРГ полицейские застрелили мужчину, который угнал экскаватор и ранил сотрудницу правоохранительных органов. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в округе Майн-Таубер (земля Баден-Вюртемберг). Хулиган угнал экскаватор у строительной компании, разнес АЗС, повредил патрульные полицейские автомобили и другие транспортные средства, а также ранил сотрудницу полиции.

На угнанной спецтехнике мужчина доехал из Грюнсфельда до Таубербишофсхайма, где полиция после неоднократных предупреждений применила огнестрельное оружие. Нарушитель от полученных ранений скончался на месте.

По данным газеты, пострадавшая девушка после оказания медицинской помощи покинула больницу.

Ранее сообщалось, что в Хиршберге (Баден-Вюртемберг) 26-летний мужчина попытался напасть на сотрудников полиции с топором и ножом. Стражи порядка открыли огонь на поражение. Злоумышленник остался жив, его госпитализировали в местную клинику.