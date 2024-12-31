Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для прошедших плен гражданских

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим плен. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Политика страны».

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Подписанный украинским лидером закон также предполагает упрощение процедуры предоставления отсрочки гражданам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой 20 ноября. За него проголосовали 304 депутата.

26 ноября депутат Верховной Рады Богдан Кицак сообщил, что из-за новых правил кабмина большинство украинцев потеряют право на бронь от мобилизации.