Из-за президента Украины Владимира Зеленского избранный американский лидер Дональд Трамп не смог остановить вооруженный украинский конфликт до своей инаугурации. Об этом рассказал бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Соскин заявил, что Трамп был намерен достичь прекращения огня. В рамках этой инициативы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинскому лидеру объявить рождественское перемирие.

«Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация», — отметил бывший советник Кучмы, назвав украинское руководство «выгодоприобретателями этой бойни».

Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине придется отказаться от ряда территорий ради мира.