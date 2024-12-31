В ООН опубликовали доклад с жесткими обвинениями в адрес Украины

Украина нарушает обязательства, а также свою собственную Конституцию в ходе проводимой в стране тотальной мобилизации, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в октябре УВКПЧ опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам.

В новом докладе, охватывающем период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года, сообщается, что 24 из 25 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине заявили, что подвергались пыткам и издевательствам.

«За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере «Захид-4» во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену», — отмечается в докладе.

По данным УВКПЧ, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.

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Согласно документу, украинские военные пытают не только российских военнопленных, но и своих соотечественников — мобилизованных лиц, отказывающихся от службы по соображениям совести.